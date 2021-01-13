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13.01.2021 - 21:39 | | AA

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir görüşme yaptı.

Çavuşoğlu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin bakanlar onuruna verdiği akşam yemeğinin ardından mevkidaşı Bayramov'la ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bayramov ile görüşmesini "TekMilletİkiDevlet" etiketiyle Twitter hesabından duyuran Çavuşoğlu, mevkidaşıyla Yukarı Karabağ'a ilişkin son gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramovla görüştü


Çavuşoğlu, paylaşımında, "Barışın inşasında Azerbaycanlı kardeşlerimize desteğimiz sürecek." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştüDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir görüşme yaptı.
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