MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev tarafından kabul edildi
ABONE OL
31.01.2020 - 19:11 | | AA

Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından kabul edildi.

Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev tarafından kabul edildi

Cumhurbaşkanı Radev, basına kapalı gerçekleşen kabulde, Bulgaristan-Türkiye ilişkilerini "yoğun ve dostane" olarak nitelendirerek, özellikle ticaret ve turizm alanında mutluluk verici sonuçların alındığını belirtti.

Radev, Bulgaristan ile Türkiye arasında ticaret hacminin arzu edilen potansiyelin altında bulunduğunu, hedeflenen rakamın da 10 milyar avro olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha sonra Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğüne geçerek, burada Başmüftü Mustafa Aliş Haci ve bölge müftüleriyle görüştü.

Bulgaristan'daki nüfusu 1 milyona yakın olan Müslümanların yaşantısı ve ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi alan Çavuşoğlu, ülkedeki Osmanlı mirası birçok eserin bakımı konusunda da bilgilendirildi.

Çavuşoğlu, Bulgaristan'daki temas ve incelemelerini tamamlamadan önce başkent Sofya'da ibadete açık tek yer olan ve Mimar Sinan ekolünde kurulan Banya Başı Camisi'ne de ziyarette bulundu.

    Milliyet'te Haftanın Özeti (31 Ocak 2020)İşte Türkiye ve dünyada aftanın öne çıkan haberleri...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul'da gece yarısı korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

    İstanbul'da gece yarısı korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

    Herkesin gözünden kaçan detay!

    Herkesin gözünden kaçan detay!

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O tarih itibarıyla...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O tarih itibarıyla...

    İnternet kafelere yeni düzenleme

    İnternet kafelere yeni düzenleme

    Sıradaki Haber