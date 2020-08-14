Bakan Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti, Haiti ve Venezuela'ya gidiyor

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Dominik Cumhuriyeti, Haiti ve Venezuela'ya gideceği belirtilerek, "Sayın Bakanımız, 16 Ağustos'ta Dominik Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader Corona'nın yemin törenine katılacak olup, tören sonrası Cumhurbaşkanı Abinader tarafından kabul edilecektir. Sayın Bakanımızın bu vesileyle yemin törenine katılan diğer ülke Devlet Başkanları ve Dışişleri Bakanlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülmektedir" denildi.

Açıklamada, Bakan Çavuloğlu'nun 17 Ağustos'taki Haiti ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Claude Joseph ile görüşüp, Haiti Başbakanı Joseph Jouthe ve Cumhurbaşkanı Jovenel Moise tarafından da kabul edileceği aktarıldı. Çavuşoğlu'nun son olarak gerçekleştireceği Venezuela ziyaretine ilişkin ise açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bölge turunun son ayağında 18 Ağustos'ta Venezuela'yı ziyaret edecek olan Sayın Bakanımız, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile görüşecek, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ve Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Delcy Rodriguez tarafından da kabul edilecektir. Görüşmelerde ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde de bulunulacaktır. Ziyaret sırasında, müzakereleri tamamlanan bazı anlaşmaların imzalanması, ayrıca Venezuela ile diplomatik ilişkilerin 70'inci yıl dönümü vesilesiyle bir ortak bildiri yayımlanması öngörülmektedir."