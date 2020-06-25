MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
ABONE OL
25.06.2020 - 16:01 | | AA

Bakan Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle düzenlenen "Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı"na katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "(Kovid-19) Normalleşme sürecinde GDAÜ içinde bölgesel iş birliği imkanlarını görüştük. Balkanlardaki en kapsamlı bölgesel örgüt olan GDAÜ'nün 2020-2021 Dönem Başkanlığı'nı devralıyoruz." açıklamasında bulundu.

Türkiye, 1 Temmuz itibarıyla GDAÜ 2020-2021 Dönem Başkanlığı'nı üstlenecek.

Otomobil lastiğini bisikletine taktı, görenler şaşkına döndüMardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Nurullah Uğur, bisikletine otomobil lastiği taktı. Uğur'un bisikletini gören çevredeki vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hatay’da 'gaybubet evi' operasyonu: 7 gözaltı

Hatay’da 'gaybubet evi' operasyonu: 7 gözaltı

Tüm çalışanlar için geçerli! 6 gün içinde...

Tüm çalışanlar için geçerli! 6 gün içinde...

Mansur Yavaş-İmamoğlu farkı ne? Abdülkadir Selvi'den dikkat çeken yorum

Mansur Yavaş-İmamoğlu farkı ne? Abdülkadir Selvi'den dikkat çeken yorum

Uykuda yakalandı! Kendini zor dışarıya attı…

Uykuda yakalandı! Kendini zor dışarıya attı…

Sıradaki Haber