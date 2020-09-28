Bakan Çavuşoğlu, 'Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Yıllık Üst Düzeyli Toplantısı'na katılacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı (Mİ) girişiminin yarın videokonferans yöntemiyle düzenlenecek 'Daha İyi Bir Dünyayı Şekillendirmek: Sınamalarla Dolu Covid-19 Ortamında Bütüncül ve Kapsayıcı Toplumlar İnşa Etmek' konulu Dostlar Grubu Yıllık Üst Düzeyli Toplantısına katılacaktır. Mİ Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos’un evsahipliği yapacağı toplantıda Mİ’nin faaliyetleri değerlendirilecek ve Covid-19 nedeniyle artan İslamofobi dahil ayrımcılık ve ırkçılık vakalarıyla mücadele için alınacak ilave tedbirler görüşülecektir.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM 75'inci Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır ve İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya da toplantıya birer videomesaj ile iştirak edeceklerdir. 2005 yılında hayata geçirilen Mİ girişiminin eş-sponsorluğunu ülkemizle birlikte İspanya üstlenmektedir" ifadelerine yer verildi.