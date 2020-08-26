26.08.2020 - 15:06 | | DHA
Bakan Çavuşoğlu, Moldova Dışişleri ve Avrupa’yla Entegrasyon Bakanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Dışişleri ve Avrupa’yla Entegrasyon Bakanı Oleg Tulea ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Moldova Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin alt mekanizması olan Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun Kişinev’de gerçekleştirilecek ilk toplantısı nedeniyle Moldova’ya geldi.
Ziyareti hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, “Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun ilk toplantısını ve Komrat Başkonsolosluğumuzun açılışını yapmak üzere Moldova’dayız” ifadelerini kullandı.
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