Bakan Çavuşoğlu, Moldova Dışişleri ve Avrupa’yla Entegrasyon Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Moldova Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin alt mekanizması olan Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun Kişinev’de gerçekleştirilecek ilk toplantısı nedeniyle Moldova’ya geldi.

Ziyareti hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, “Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun ilk toplantısını ve Komrat Başkonsolosluğumuzun açılışını yapmak üzere Moldova’dayız” ifadelerini kullandı.