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26.08.2020 - 10:43 | | DHA

Bakan Çavuşoğlu Moldova'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye- Moldova Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin alt mekanizması Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun Kişinev'de gerçekleştirilecek ilk toplantısı için 26- 27 Ağustos'ta Moldova'ya gidecek.

Bakan Çavuşoğlu Moldova'ya gidiyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımızın, bu ziyaret vesilesiyle Gagauz Özerk Yeri’ndeki Komrat Başkonsolosluğumuzun açılışını yapması, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ve Moldova Başbakanı Ion Chicu tarafından kabul edilmesi, Moldovalı mevkidaşı Bakan Oleg Tulea ve Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah’la görüşmeler gerçekleştirmesi planlanmaktadır. Ziyaret vesilesiyle, Sayın Bakanımızın ülkede bulunan iş insanlarımızla bir araya gelmesi de öngörülmektedir" denildi.

Gündüz sokak ortasında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasındaİzmir'in Konak ilçesinde, kafenin sokaktaki masasının yanında dizlerini kırıp, eteğini sıyırarak, oturan kadın, yanı başında yemek yiyenlere aldırmadan tuvaletini yaptı. Gündüz vakti şaşkınlığa neden olan olay, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.
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