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29.10.2020 - 22:18 | | AA

Bakan Çavuşoğlu'ndan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan mevkidaşlarına teşekkür

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya üzerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan çeşitli ülkelerden mevkidaşlarına teşekkür etti.

Bakan Çavuşoğlu'ndan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan mevkidaşlarına teşekkür

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan mevkidaşlarının tebrik mesajlarına yanıt verdi.

Çavuşoğlu, Cumhuriyet'in kuruluşunun 97'inci yılına ilişkin tebrik dileklerini ileten Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Şehid, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Somali Dışişleri Bakanı Ahmed İsa Avad, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani ve Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics'e samimi mesajları için teşekkür etti.

Sevgilisiyle aynı evde kalan genci ayaklarından astılarEndonezya’da Mario Natriti (23) adlı genç, sevgilisi Desiana (20) ile aynı evde kalmaya başladı. Kızın ailesi bu durumu öğrenince genci bacaklarından ters bir şekilde yarım saat kadar asılı bıraktı.
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