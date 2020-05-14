MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Çavuşoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya teşekkür
ABONE OL
14.05.2020 - 07:40 | | DHA

Bakan Çavuşoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya teşekkür

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cayman Adaları ve Havana'da bulunan vatandaşlarımızı Dominik Cumhuriyeti'ne getirmek için kendi uçağını gönderen Acun Ilıcalı'ya çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya teşekkür

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Karayipler bölgesinde farklı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarını tahliye eden uçağın, Dominik Cumhuriyeti'nden havalandığını duyurdu.

Çavuşoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

"Karayipler bölgesinde farklı ülkelerde bulunan vatandaşlarımızı ve dost, kardeş komşu ülke vatandaşlarını tahliye eden uçağımız Dominik Cumhuriyeti'nden havalandı. Cayman Adaları ve Havana'da bulunan vatandaşlarımızı Dominik Cumhuriyeti'ne getirmek için kendi uçağını gönderen Acun Ilıcalı'ya çok teşekkür ediyoruz. Uçakta bulunan,154 vatandaşımız ile birlikte 1 Azerbaycan, 42 Macaristan, 28 Romanya ve 1 Tunus vatandaşlarını ülkemize getiriyoruz."

Köpeğe çarpıp şarampole devrilen araçtaki 3 kişi yaralandıErzincan'da bir köpeğe çarpınca kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

15-20 yaş arası gençler ne zaman sokağa çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman?

15-20 yaş arası gençler ne zaman sokağa çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Başvuran alıyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Başvuran alıyor!

Bilim Kurulu Üyesi tahminini açıkladı!

Bilim Kurulu Üyesi tahminini açıkladı!

Sigaraya zam geldi mi? Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigaraya zam geldi mi? Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sıradaki Haber