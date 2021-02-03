Bakan Dönmez: Hiçbir şekilde bu hareketin önüne geçemediler

Kasapoğlu, İstasyon Spor Salonu'nda düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Bilecik 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti kadrolarının 19 yılda birçok başarıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde 19 yıl önce ülkenin inşası ve insanlık için yola çıkmış bir hareketin, dünyaya güçlü bir mesaj verdiğini belirten Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"İnşallah bugünden sonra da daha güçlü bir şekilde bu güzel kadrolarla yürümeye olan inancımız ve bu güçlü yürüyüşün ilelebet payidar olacağına inancımız tamdır. Bu kadrolar dünyada hiçbir şekilde benzeri olmayan bir başarıya dahil olmuşlardır. Bugüne kadar nice hilelerle, nice tuzaklarla, topla tüfekle geldiler. Hiçbir şekilde bu hareketin önüne geçemediler. İnanıyorum ki bundan sonra da ne yaparlarsa yapsınlar bugüne kadar hiçbir şekilde başarılı olamadıkları gibi Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bu hareketin önüne geçemeyecekler ve başaramayacaklar."

Bakan Kasapoğlu, Bilecik'e bakanlık olarak birçok yatırım yapıldığını, gençlikle, sporla ilgili her yatırımın hızlı bir şekilde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin pratikliğiyle devam ettiğini vurguladı.

"TÜRKİYE KENDİSİNE ADETA AYAK BAĞI OLAN PARLAMENTER SİSTEMİ KENARA KOYDU"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise AK Parti'nin sıradan bir oluşum olmadığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, kökü çok derinlerde olan bir davanın yürüyüşünün mensupları olduklarını dile getiren Yavuz, şunları kaydetti:

"Madem bu iş bir dava meselesidir ve biz de bu davanın neferleriyiz, öyleyse nerede olup olmadığımızın, makamların hiçbir önemi yoktur. Makamlar bizim için asla bir amaç olamaz. Makamlar bizim için olsa olsa yapacaklarımızın aracı olabilir. Madem davaya bağlıyız, makamda olup olmamamızın hiçbir önemi yoktur, üzülmeye de gerek yoktur. Motivasyonumuz bozulmamalı. Önemli olanın nöbeti nerede tuttuğumuz değil, nasıl tuttuğumuz olduğu anlayışıyla nöbeti tutmaya devam edeceğiz. Bu nöbeti en güzel tutanlar, kadın kolları, gençlik kolları, ana kademe, meclis üyeleri, mahalle başkanları ve yönetimleri, delegeler, müşahitler, sandık kurulu üyeleridir. Cumhur İttifakı'nın her ferdi bu nöbeti en güzel şekilde tutmaktadır."

Yavuz, yeni anayasa konusuna da değindi.

Neredeyse anayasanın yüzde 70'inin değiştiğini ancak bunun yeterli olmadığını ifade eden Yavuz, "Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz zihniyet inkılabının kaydı bir şekilde tutulmalıdır ve bu, kayda geçilmelidir. Onun yeri de anayasadır. Yatıp kalkıp 'Parlamenter sisteme geri dönelim' diyorlar. Niçin Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçtik? Türkiye, parlamenter sistemden çok çekti. Krizler, kaoslar, kargaşalar, ortalama 1,5 yılda bir hükümet değişiklikleri, milletvekili pazarlıkları... Türkiye kendisine adeta ayak bağı olan parlamenter sistemi kenara koydu ve başkanlık sistemine geçti ama bunu da fark etmiyorlar, yine eskide yaşıyorlar." diye konuştu.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile delegelerin katıldığı kongrede, AK Parti Bilecik İl Başkanlığı görevine Serkan Yıldırım seçildi.