Bakan Gül: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki alçaklığa karşı soruşturma başlatıldı

Bakan Gül, Twitter hesabından açıklama yaparak, Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki gösterdi.

Bakan Gül, "Cenab-ı Hakk'ın emridir; 'evimi her türlü kirden temiz tut.' Gönülleri nefretle paslanmış hadsizlerin kutsalımız Kabe'ye saygısızlığına hukuk göz yumamaz. Bu alçaklığa karşı İstanbul Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, failler hakkında gözaltı talimatı verilmiştir" ifadesini kullandı.