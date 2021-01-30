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30.01.2021 - 13:14 | | DHA

Bakan Gül: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki alçaklığa karşı soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin İstanbul Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılıp, failler hakkında gözaltı talimatı verildiğini duyurdu.

Bakan Gül: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki alçaklığa karşı soruşturma başlatıldı

Bakan Gül, Twitter hesabından açıklama yaparak, Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki gösterdi.

Bakan Gül, "Cenab-ı Hakk'ın emridir; 'evimi her türlü kirden temiz tut.' Gönülleri nefretle paslanmış hadsizlerin kutsalımız Kabe'ye saygısızlığına hukuk göz yumamaz. Bu alçaklığa karşı İstanbul Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, failler hakkında gözaltı talimatı verilmiştir" ifadesini kullandı.

Bakan Gül: Boğaziçi Üniversitesindeki alçaklığa karşı soruşturma başlatıldı

Güzel Sanatlar ile LGBTİ+ kulübündeki arama polis kamerasındaBoğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübü ile Boğaziçi Üniversitesi LGBTi+ Kulübünde yapılan arama polis kamerasına yansıdı.
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