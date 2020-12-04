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04.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Bakan Gül: En iyi reform uygulamadır

Gül, evrensel ilkelerin Türkiye’de yerleşmesi gerektiğini, kamu kurumlarında ortak bir farkındalık ve eylem birliği olması gerektiğini söyledi.

Bakan Gül: En iyi reform uygulamadır

Gül, “Cezaevinde herhangi bir memurun ya da kamu kurumunda bir kamu görevlisinin yaptığı bir davranışa tüm bu amaçlar kurban edilemez. O konuda sıfır toleransa devam edeceğiz. En iyi reform, Anayasa metinlerinden, kanunlardan ziyade uygulamadır. Bu da eğitim, farkındalık gibi çalışmalarla olacaktır” dedi.

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