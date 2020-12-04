04.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Bakan Gül: En iyi reform uygulamadır
Gül, evrensel ilkelerin Türkiye’de yerleşmesi gerektiğini, kamu kurumlarında ortak bir farkındalık ve eylem birliği olması gerektiğini söyledi.
Gül, “Cezaevinde herhangi bir memurun ya da kamu kurumunda bir kamu görevlisinin yaptığı bir davranışa tüm bu amaçlar kurban edilemez. O konuda sıfır toleransa devam edeceğiz. En iyi reform, Anayasa metinlerinden, kanunlardan ziyade uygulamadır. Bu da eğitim, farkındalık gibi çalışmalarla olacaktır” dedi.