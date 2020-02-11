MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Gül'den FETÖ ile mücadele açıklaması
ABONE OL
11.02.2020 - 17:44 | | AA

Bakan Gül'den FETÖ ile mücadele açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Gül'den FETÖ ile mücadele açıklaması

Bakan Gül'ün açıklamaları şöyle;

Sayın Cumhurbaşkanımız FETÖ mücadelesinin en kararlı sesi, yılmaz ve yorulmaz lideridir. FETÖ'nün en büyük hedefi olan Cumhurbaşkanımıza yönelik hezeyanlar milletin aklıyla, 15 Temmuz gecesinin bütün tanıklığıyla alay etmektir.

15 Temmuz gecesi namluların kime çevrildiği, kime karşı körleşip yol verdiği hafızalarımızda canlılığını koruyor. Bu hain örgütle mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı çağrıları karşısında o geceye kadar kulaklarının üstüne yatanları da milletimiz unutmamıştır.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na FETÖ'nün siyasi ayağı yanıtı
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İletişim Başkanı Altun'dan FETÖ ile mücadele açıklaması
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Kılıçdaroğlu'ndan 20 soru, 20 cevap
Ceza yazan polise kızdı: "Seninle çok pis uğraşacağım"Balıkesir’in en işlek caddelerinden birisi olan Anafartalar Caddesi üzerinde aracı ile ikinci sıraya park eden genç kadın, polisle tartıştı. Ceza makbuzuna imza atmayan ve polisi şikayet edeceğini söyleyen kadın, "Çok samimi söylüyorum. Seninle çok pis uğraşacağım" diyerek olay yerinden ayrıldı. Vatandaşlar ise olup biteni meraklı gözlerle izledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ankara, Samsun, Ordu, Sivas'ta okullar yarın tatil mi? 12 Şubat Çarşamba okullar tatil olacak mı?

Ankara, Samsun, Ordu, Sivas'ta okullar yarın tatil mi? 12 Şubat Çarşamba okullar tatil olacak mı?

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

Kurşun turistin başını sıyırdı

Kurşun turistin başını sıyırdı

Annesi konuştu: Bir dakikalığına görebildim, yaprak gibi titredi!

Annesi konuştu: Bir dakikalığına görebildim, yaprak gibi titredi!

Sıradaki Haber