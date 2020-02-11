11.02.2020 - 17:44 | | AA
Bakan Gül'den FETÖ ile mücadele açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Bakan Gül'ün açıklamaları şöyle;
Sayın Cumhurbaşkanımız FETÖ mücadelesinin en kararlı sesi, yılmaz ve yorulmaz lideridir. FETÖ'nün en büyük hedefi olan Cumhurbaşkanımıza yönelik hezeyanlar milletin aklıyla, 15 Temmuz gecesinin bütün tanıklığıyla alay etmektir.
15 Temmuz gecesi namluların kime çevrildiği, kime karşı körleşip yol verdiği hafızalarımızda canlılığını koruyor. Bu hain örgütle mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı çağrıları karşısında o geceye kadar kulaklarının üstüne yatanları da milletimiz unutmamıştır.
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