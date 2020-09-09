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09.09.2020 - 00:08 | | AA

Bakan Gül'den imam hatiplilerle ilgili sözlere tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Geleceğimiz gençlerimiz, art niyetli çirkin genellemeleri değil, övgü sözlerini hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Gül'den imam hatiplilerle ilgili sözlere tepki

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yazar Erol Mütercimler'in bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Gül, "Okul sıralarında inancına, toprağına, milletine bağlı erdemli dostlar biriktirdik. Dün olduğu gibi bugün de imam hatiplerimiz ve tüm okullarımızda pırıl pırıl evlatlarımız yetişiyor. Geleceğimiz gençlerimiz, art niyetli çirkin genellemeleri değil, övgü sözlerini hak ediyor." değerlendirmesini yaptı.

 

Polisten kına gecesi baskınıBursa'da corona virüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen, kurallara uymayarak kaçak kına gecesi düzenlenen salona, polis ekipleri baskın yaptı. Kaçak kına gecesine katılan 15 kişiye toplamda 22 bin 500 TL ceza yazıldı.
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