Bakan Hulusi Akar ve Orgeneral Yaşar Güler Libya’da: Gereken ne varsa yapacağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Libya ile imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere Libya’nın başkenti Trablus’a ziyarette bulundu. Türkiye, Libya’da destek verdiği Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile temaslarını artırarak sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Katar ziyaretinde eşlik eden Bakan Akar, bu ziyaretin ardından Trablus’a geçti. Akar’a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de eşlik etti. Akar ve Güler’i, Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Abdullah en-Nemruş, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed eş-Şerif, Deniz Kuvvetleri Komutanı Abdulhakim Abuhalia, Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen ile diğer Türk ve Libyalı yetkililer karşıladı. Törenin ardAkar ve Güler, mutabakat kapsamında oluşturulan Savunma Güvenlik İşbirlive Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı’na geçti.



Burada Türk ve Libyalı askerlerle bir araya gelen Akar ve Güler, Libya Ordusu Batı Harekat Dairesi Komutanı Usame Cuveyli ile de görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. “Libyalı kardeşlerimizin daha rahat, daha mutlu, daha güven içinde yaşamaları için destek vermeye devam edeceğiz” diyen Akar, “Bugün de yarın da sizlerin yanınızda olduğumuzu Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları kapsamında Libyalı kardeşlerimiz için yapılması gereken ne varsa yapacağımızı bilmenizi istiyorum. Haklısınız kazanacaksınız biz buna inanıyoruz. Diğerleri haksızlıklarının karşılığını muhakkak alacaklar. Onlar ve onları destekleyenler de kaybedecek, hezimete uğrayacaklar” ifadesini kullandı.



Akar ve Güler, Libya temasları kapsamında Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüştü. Başbakanlık Sarayı’ndaki görüşmede konuşan Akar, “Öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletmek istiyorum. Her şeyin çok daha iyi olması için ne lazımsa yapacağımızı ifade ettiler” dedi. Serrac da Bakan Akar ile Orgeneral Güler’i Libya’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Görüşmeye, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed eş-Şerif, Libya Ordusu Ortak Harekat Dairesi Komutanı General Usame Cuveyli de katıldı. Libya Başbakanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, görüşmede ikili ilişkilerin ilerletilmesi, iki ülke arasında imzalanan mutabakat muhtırası çerçevesinde askeri ve güvenlik alanlarındaki işbirliarttırılması konularının ele alındığı aktarıldı.

Özbal üç gün önce gitmişti



Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da üç gün önce, sürpriz bir şekilde Libya’ya giderek, başkent Trablus’a ziyaret gerçekleştirmişti. Libya Genelkurmay Başkanı Şerif ile Bu Sitte Askeri Deniz Üssü’nde görüşen Özbal’ın, Misrata’da deniz üssünün inşa edilmesi ve TSK’nın kullamına açılması konusunda görüşmelerde bulunduğu ifade edilmişti. Akar ve Güler’in temaslarında da; TSK’nın kullanımına açılması planlanan Vatiyye Hava Üssü ile Misrata deniz üssü, Libya’da görev yapan TSK personelinin faaliyetleri ve UMH’ye verilen askeri desteğin sürdürülmesi konularının ele alındığı bildirildi. Katar ziyaretinde yapılan görüşmeler de, Libyalı muhataplarla paylaşıldErdoğan başkanlığında haziranda Beştepe’de gerçekleşen Libya zirvesinin ardından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan, 16 Haziran’da Trablus’a giderek, UMH Başkanı Fayiz Mustafa es-Serrac ile bir araya gelmişti.

