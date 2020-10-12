Bakan Karaismailoğlu Yusufeli Barajı inşaatını inceledi

Karaismailoğlu, çeşitli programları kapsamında gittiği Artvin'de, Yusufeli Barajı inşaatı kapsamında yapımı süren yeni yol, tünel ve viyadüklerde incelemelerde bulundu.

Daha sonra Yusufeli Barajı şantiyesinde brifing alan Karaismailoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yusufeli Barajı'nın yükseklik bakımından dünyanın en yüksek 3’üncü barajı olduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, Bakanlık olarak barajla ilgili mevcut kullanılan yolların su altında kalması nedeniyle relokasyon yollarla ilgili çalışmaları hızlı şekilde devam ettirdiklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Biz burada 69 kilometrelik bir yol imalatı yapıyoruz. Bu yolların 56 kilometresi tünel olarak inşa ediliyor. Artvin genelinde 51 kilometrelik tünel yolumuz var. 2003 yılına kadar Türkiye'de toplam tünel uzunluğu 50 kilometre iken şu an Artvin'de 51 kilometrelik tünel mevcut. 56 kilometre de Yusufeli Barajı nedeniyle yaptığımız yollarla birlikte yaklaşık 100 kilometrenin üzerinde tünel yola sahip olacak Artvin geneli."

Artvin'in Türkiye'nin en güzel köşelerinden biri olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, "Artvin'e yakışır yatırımları devam ettiriyoruz. 69 kilometrelik yol sadece barajla ilgili değil, burada yaşamı devam ettirecek yolları da yapıyoruz. Hayatın devam etmesi için bu yollara ihtiyaç var. Bu yollarla birlikte Artvin-Erzurum, Artvin-Ardahan, Artvin-İspir yolları da yeniden yapılanmış oluyor. Daha konforlu, güvenlikli yollara katılmış oluyor." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, Yusufeli Barajı ve baraj kapsamında yapılan işlerde yaklaşık 5 bin çalışan olduğunu kaydederek, Artvin'e, Türkiye'ye yakışır projeler yaptıklarını aktardı.

Türkiye'ye değer katacak, dünyaya örnek projeler yapmanın sorumluluğunu taşıdıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "Yusufeli Barajı ve Yusufeli baraj yollarının bir an önce bitirilmesi için arkadaşlarımız hummalı bir çalışma yapıyorlar. İnşallah önümüzdeki yıl buralar şekillenecek. Baraj su tutmaya başlayacak. Bizim de yollarımız faaliyete geçecek." dedi.

Karaismailoğlu, yol çalışmasında 17 köprü imalatı olduğuna işaret ederek, "Tünellerde yüzde 65 seviyesindeyiz. Viyadük ve köprülerde de yüzde 85 seviyesindeyiz. Amacımız gelecek yıl bu vakitlerde buraları gerçek hüviyetine kavuşturmak ve buraların yaşam kalitesini artırmak. Barajın bitmesi ve yolların yapılması bölgeye ekonomik değer katacak." ifadesini kullandı.

"3 milyon kapasiteli havaalanını bitirmek için canla başla çalışıyoruz"

Bölgeye değer katacak projelerden birinin de Rize-Artvin Havalimanı olduğuna dikkati çeken Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Orada da hummalı bir çalışma var. 3 milyon metrekarelik dolgu alanına havaalanı yapıyoruz. 3 milyon metrekarelik havaalanını ekonomimize kazandırıyoruz. Yine 3 milyon kapasiteli havaalanını bitirmek için canla başla çalışıyoruz. Bölgenin alanında en önemli havaalanlarından, çok özellikli havaalanlarından birisi olacak. Rize-Artvin Havaalanı bittiğinde hem Rize hem Artvin'e hem de Doğu Karadeniz bölgesine çok büyük bir değer katacak. Bittiğinde buranın ekonomisine, istihdamına, turizmine çok artı değerler sağlayacak önemli bir proje."