Bakan Karaismailoğlu'ndan Dünya Denizciler Günü mesajı: Türkiye'nin payını daha da artıracağız

“Mavi ekonomide Türkiye'nin payını daha da artıracağız.

Türkiye son 18 yılda denizcilik alanında önemli gelişim kaydetti.

Türk deniz ticaret filosu gemi tipi, tonaj ve büyüklük açısından çeşitlenerek gelişti.

Sektöre verilen destek ve büyük hedeflere yönelik gayret ile Türkiye denizcilik alanında dünya sıralamasında 2 basamak yükseldi.

2003 yılının başında 1000 groston ve üzeri Türk sahipli ticaret filosu 8,9 milyon detveyt (DWT) ile dünyada 17'inci sıradayken, bugün 29,3 milyon DWT ile 15'inci sırada yer alıyor.

Türk deniz ticaret filosunun kapasitesi son 18 yılda dünya denizcilik filosuna kıyasla yüzde 87 daha fazla büyüme sağladı.













Türkiye, lüks yat imalatında dünya 3'üncüsü.

Türkiye, gemi söküm endüstrisinde 2019'daki 1,1 milyon GT hacmiyle dünya genelinde yüzde 8,3'lük paya sahip. Bu durumuyla Avrupa'da birinci, dünyada ise üçüncü sırada.

Dış ticaretimizde deniz yollarının rakamsal değeri 2003'te 57 milyar dolardı, bugün yüzde 290 artışla 222,1 milyar dolara ulaştık.

Dış ticaret taşımalarımız 2003'te 149 milyon 485 bin ton iken, 2019'da yüzde 137 artarak 353 milyon tona ulaştı.

2003'te 9 tane uluslararası düzenli Ro-Ro hattı mevcutken, 2019 sonunda bu rakam 25'e yükseldi.

Yıllık ortalama 100-150 milyon dolar civarında römorkör ihracatı yapıldı.



Römorkör ihracatı, yıllık gemi ve yat sanayi ihracatının yaklaşık yüzde 15-20'sini oluşturuyor.

Türkiye gemi adamı yetiştirme konusunda da dünya için önemli bir kaynak oldu.













Ülkede uluslararası standartlarda eğitim veren ve Bakanlıkça akredite edilmiş 103 eğitim kurumu var.

Dünya denizlerindeki gemilerde hizmet etmeye hazır 133 bin 721 aktif gemi adamı yer alıyor.

2003'te 37 olan tersane sayısı 83'e yükseldi.

Tersanelerdeki yıllık üretim kapasitesi de aynı dönemde 550 bin DWT'den yüzde 724 artışla 4,54 milyon DWT'e ulaştı.

Gemi ve su araçları ihracatının 2003-2019 döneminde yaklaşık 2 kat artarak 450 milyon dolardan 1,2 milyar dolara yükseldi.

Türkiye'de denizcilik sektöründe 200 bin civarında kişi istihdam edildi.

Üç tarafı denizlerle kaplı ülkemizde, deniz bilincinin artırılması konusunda örgün ve yaygın eğitim kapasitemizi artırıyoruz. Bu alanda yaklaşık 2 bin öğrenci eğitim alıyor.

16 yıl önce kabotaj hattında çalışan yük ve yolcu gemilerimizin, ticari yatlarımızın, hizmet ve balıkçı gemilerimizin kullandıkları akaryakıt üzerinden alınan ÖTV'ye son verildi. O günden bugüne denizciliğimize 8 milyar liralık ÖTV desteği sağlandı.

Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'nin yenilenmesi ve millileştirilmesi için çalışmalara başladık. Milli yazılım çalışması tamamlandı, sistemin test ve kabulü aşamasına geçildi.

Bu yılın sonunda sistem tamamlanarak tüm altyapı millileştirilecek ve teknolojik bağımsızlığı sağlanacak.

Bu yerli ve milli yazılımımız Türk boğazlarından sonra devletimizin çok önem verdiği KKTC ve Doğu Akdeniz'i de kapsayacak olan Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi için de kullanılacak.

Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi geçen yıl faaliyete başladı.

Çevre ve görüntü kirliliğine neden olan batık, yarı batık, sahipsiz ve terk edilmiş 154 geminin 104'ünün kaldırıldı, 22'sini kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kabotaj hattı yolcu taşımacılığındaki işlemler elektronik sistemle kağıtsız gerçekleştiriliyor.

Vatandaşlar ve denizcilik sektörünün işlerini kolaylaştırmak amacıyla denizcilikte dijitalleşme çalışmalarına ağırlık veriyoruz.

Belge başvuruları ve belge düzenlemeleri dahil tüm hizmetlerin, e-devlet üzerinden sunulmasını amaçlıyoruz.

Açık denizlerde petrol, doğal gaz ve maden arama faaliyetleri son yıllarda hız kazandı. Yeni dönemde Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın önemi daha da artacak.

Gelecek dönemde "Üç Denizde Üç Büyük Liman" projesi kapsamında, İzmir-Çandarlı, Zonguldak-Filyos ve Mersin-Taşucu konteyner limanlarının hayata geçirilmesiyle Karadeniz ve Akdeniz çanağındaki hub noktalarını Türkiye'ye çekeceğiz.

Deniz turizmini geliştirirken, denizlerimizdeki can ve mal güvenliğini üst düzeyde tutacağız.

Ülkemizi küresel deniz taşımacılığıyla entegre transit liman ülkesi haline getireceğiz.

Milli gelirdeki denizcilik oranını artıracağız.

Milli gelirimizdeki denizcilik sektör payını yüzde 2,4'lerden daha yukarılara çekmek için durmak yok, yola devam.

Denizcilerimizin Denizciler Günü'nü kutluyor, yeni dönem için 'vira bismillah' diyorum. Pruvanız neta olsun."