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16.10.2020 - 15:50 | | AA

Bakan Koca, Erzurum Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum Şehir Hastanesi Çocuk Servisi'ni ziyaret etti.

Bakan Koca, Erzurum Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti

Bakan Koca, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Iğdır, Tunceli, Bingöl ve Ardahan il sağlık müdürleri, saha koordinatörleri ve hastane başhekimleriyle gerçekleştireceği koordinasyon toplantısı öncesinde Şehir Hastanesi Çocuk Servisi'ne geldi.

Bakan Koca, Erzurum Şehir Hastanesini ziyaret etti

Burada tedavi gören çocuklarla bir süre sohbet eden Koca, çocuklara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Erzurum Valisi Okay Memiş, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ve diğer yetkililerin de eşlik ettiği ziyarette Koca, doktorlardan çocukların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

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