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05.08.2020 - 17:31 | | DHA

Bakan Koca: Konya Şehir Hastanemiz hasta kabulüne başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Şehir Hastanesi'nin hasta kabulüne başladığını açıkladı.

Bakan Koca: Konya Şehir Hastanemiz hasta kabulüne başladı

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Konya Şehir Hastanemiz hasta kabulüne başladı. Covid-19 dışı hastalıkların tedavisiyle ilgilenecek, yatak ve hasta yoğunluğu açısından Konya'daki diğer hastanelerin yükünü azaltacak olan hastane, 838 yataklı, ilk etabında tüm branşlarda hasta kabulüne tamamen ay sonunda başlayacak" dedi.

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