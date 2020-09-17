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17.09.2020 - 23:35 |

Bakan Koca'dan Adnan Menderes paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun 16-17 Eylül 1961 tarihlerinde idam edilmelerinin yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Bakan Koca'dan Adnan Menderes paylaşımı

Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Adnan Menderes, 27 Mayıs darbesinden sonra Yassıada Mahkemesinde idamla yargılanırken “Hiçbir şey için müteessir değilim.” demişti. Onu, kendisiyle birlikte idam edilen iki arkadaşını bir kez daha derin bir üzüntüyle anıyoruz. Demokrasiye ve milletimize yapılanları unutmayacağız.

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