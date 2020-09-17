Bakan Koca'dan Adnan Menderes paylaşımı

Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



Adnan Menderes, 27 Mayıs darbesinden sonra Yassıada Mahkemesinde idamla yargılanırken “Hiçbir şey için müteessir değilim.” demişti. Onu, kendisiyle birlikte idam edilen iki arkadaşını bir kez daha derin bir üzüntüyle anıyoruz. Demokrasiye ve milletimize yapılanları unutmayacağız.





Adnan Menderes, 27 Mayıs darbesinden sonra Yassıada Mahkemesinde idamla yargılanırken “Hiçbir şey için müteessir değilim.” demişti. Onu, kendisiyle birlikte idam edilen iki arkadaşını bir kez daha derin bir üzüntüyle anıyoruz. Demokrasiye ve milletimize yapılanları unutmayacağız. pic.twitter.com/iExLxzsbV4 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 17, 2020