17.09.2020 - 23:35 |
Bakan Koca'dan Adnan Menderes paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun 16-17 Eylül 1961 tarihlerinde idam edilmelerinin yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Adnan Menderes, 27 Mayıs darbesinden sonra Yassıada Mahkemesinde idamla yargılanırken “Hiçbir şey için müteessir değilim.” demişti. Onu, kendisiyle birlikte idam edilen iki arkadaşını bir kez daha derin bir üzüntüyle anıyoruz. Demokrasiye ve milletimize yapılanları unutmayacağız.
Adnan Menderes, 27 Mayıs darbesinden sonra Yassıada Mahkemesinde idamla yargılanırken “Hiçbir şey için müteessir değilim.” demişti. Onu, kendisiyle birlikte idam edilen iki arkadaşını bir kez daha derin bir üzüntüyle anıyoruz. Demokrasiye ve milletimize yapılanları unutmayacağız. pic.twitter.com/iExLxzsbV4— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 17, 2020
Şanlıurfa’da droneli maske denetimiİçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde “Sağlık için hepimiz için” sloganıyla bugün gerçekleştirilen corona virüs denetimleri kapsamında, Şanlıurfa’da maske takmayanlar drone ile tespit edildi. Halkın toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda yapılan denetimlerde, kurallara uymayanlara idari para cezası yazıldı.