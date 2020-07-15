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15.07.2020 - 16:34 | | DHA

Bakan Koca'dan 'riski zayıflatın' mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Riski zayıflatın" mesajını paylaşarak, vatandaşlardan kalabalığa girmemelerini istedi.

Bakan Koca'dan 'riski zayıflatın' mesajı

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek için yayımladığı mesajında, "'Çıkmam lazım, işim var.' İşleri hangi saatlere planlarsak, kendimizi kalabalığa denk getirmeyiz? Hesap kitap yapın, riski zayıflatın" ifadesini kullandı.

Bakan Kocadan riski zayıflatın mesajı

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