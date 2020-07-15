15.07.2020 - 16:34 | | DHA
Bakan Koca'dan 'riski zayıflatın' mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Riski zayıflatın" mesajını paylaşarak, vatandaşlardan kalabalığa girmemelerini istedi.
Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek için yayımladığı mesajında, "'Çıkmam lazım, işim var.' İşleri hangi saatlere planlarsak, kendimizi kalabalığa denk getirmeyiz? Hesap kitap yapın, riski zayıflatın" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağını indiren görevliler 15 Temmuz'u anlattı15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağını Atatürk Havalimanı'na güvenli bir şekilde indiren hava trafik kontrolörü Enver Yavuz ve Atatürk Havalimanı yaklaşma kontrol memuru Özer Özerman o gece yaşananları anlattı.