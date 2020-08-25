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25.08.2020 - 20:16 |

Bakan Kurum: 20 milyon lira hibemizi yaptık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'daki sele ilişkin, "İller Bankamız kanalıyla belediyelere; yağmur suyu ve atık su hattının tamamen yenilenmesi ve acil ihtiyaçlarının karşılanması için toplam 20 milyon lira hibemizi yaptık. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğünce binaların kamulaştırılması için 14 milyon lira kaynak sağladık" dedi.

Bakan Kurum: 20 milyon lira hibemizi yaptık

Bakan Kurum, Giresun'daki sele ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Giresun'da sel sonrası 120 kişilik ekibimiz ile çalışmalara devam ediyoruz. 157 binada tespitlerimizi tamamladık. Dereli'de 24, Doğankent'te 11 yapının yıkılmasına karar verdik. İller Bankamız kanalıyla belediyelere; yağmur suyu ve atık su hattının tamamen yenilenmesi ve acil ihtiyaçlarının karşılanması için toplam 20 milyon lira hibemizi yaptık. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğünce binaların kamulaştırılması için 14 milyon lira kaynak sağladık" ifadelerini kullandı. 

Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a net mesaj: Şımarıklıktan vazgeçin, kendinizi riske atmayın!Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile katıldığı ortak basın toplantısında, "Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran biz değiliz. Yunanistan'dır, Rum kesimidir. Bu şımarıklıktan vazgeçin. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın" ifadelerini kullandı.
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