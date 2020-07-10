Bakan Kurum, Halifeli İçme Suyu Tesisi'nin açılışını yaptı

Tesisin hayırlı olmasını dileyen Bakan Kurum, "Şu an açılışını gerçekleştirdiğimiz bu tesis 17 içme suyu kuyusuyla, mevcut şebekeye 9 kilometre uzunluğunda bağlantısıyla, enerji nakil hattı ve trafosu ile son derece modern bir içme suyu tesisi oldu. Kırıkkale merkez içme suyu hattının günlük kullanım miktarı 1,5 milyon metreküp. Bu tesisimizin de üretim kapasitesi 450 bin metreküp. Bakanlığımız, Kırıkkale Belediyemize sunduğu bu hizmet için, İller Bankası Genel Müdürlüğü kanalıyla, 5 milyon lira hibe desteğinde bulundu" dedi. Konuşmaların ardından tesisin açılışı yapıldı.





