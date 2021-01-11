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11.01.2021 - 01:19 | | AA

Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesine tepki

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri demokrasiyi, millet iradesini hiçe sayan sorunlu bir zihniyetin tezahürüdür." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesine tepki

 

Kurum, Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri demokrasiyi, millet iradesini hiçe sayan sorunlu bir zihniyetin tezahürüdür. 18 yıldır kimin sözde, kimin özde olduğuna milletimiz karar vermiştir. CHP Genel Başkanı derhal milletimizden özür dilemelidir."

Ankara'da 4,5 büyüklüğündeki deprem güvenlik kamerasına yansıdıAFAD, saat 22.53'te Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi. Deprem çevre illerden de hissedildi.
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