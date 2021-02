Bakan Pakdemirli: Ekstrem meteorolojik olayları görmeye devam edeceğiz

Dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmurun ardından Alaçatı Mahallesi Port mevkiinde denizde oluşan hortum; birçok ev, iş yeri, araç ve teknede hasara yol açtı. Urla ilçesinde 700 sera ve enginar bahçesi yağan doludan zarar gördü. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hortumun ve dolu yağışının verdiği zararı yerinde incelemek üzere İzmir'e geldi. Pakdemirli'nin kentteki ilk durağı Urla oldu. Bakan Pakdemirli, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ile birlikte hortumda zarar gören seralar ile enginar bahçelerini inceledi. Urla'da tarlası zarar gören bir çiftçi, Pakdemirli'ye bahçesinden topladığı enginarları hediye etti. Urla'nın ardından Bakan Pakdemirli Çeşme ilçesine geçti. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın da eşliğinde hortumdan hasar gören bir çiftliği ziyaret etti. Bakan Pakdemirli'nin son durağı, Alaçatı Mahallesi Port mevkii oldu.

GELMİŞ GEÇMİŞ OLSUN İNŞALLAH

İzmirin hortum ile doludan etkilenen bölgelerine yaptığı inceleme ziyaretinin ardından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gelmiş, geçmiş olsun inşallah. Bir daha Rabbim vermesin. Meteorolojik olaylar ilk değil, son da olmayacak. Bundan sonra meteorolojik olayları daha ekstrem görmeye devam edeceğiz. 70 yılda görüleni belki artık her sene, 2 senede, 1, 5 senede görebileceğiz. Özellikle vatandaşlarımızın meteorolojik uyarılara, can kayıplarına ve yaralanmalara sebebiyet vermemeleri için uymalarını, kulaklarını açık tutmalarını rica ediyorum" dedi.

HASARI YERİNDE TESPİT ETMEK İÇİN GELDİM

Cumhurbaşkanının direktifleriyle bölgeye hareket ettiklerini söyleyen Bakan Pakdemirli, "İzmir'de Alaçatı, Çeşme ve Urla'da hem tarım alanlardaki hem de diğer alandaki hasarları yerinde görerek zararı tespit etmek için geldim. 2 Şubat'ta bölgeye yoğun bir yağış ve hasar oluşmuştu. Özellikle tarım alanlarında bugün itibariyle tespitlerimiz tamamlandı. 2 Şubat'tan kalan yaklaşık 20 milyona yakın ciddi bir tarım hasarımız var. Yağışla ilgili çok konuşuyoruz. Yağışlar bir yerde az, bir yerde çok oluyor. Türkiye çapında geçen yıla göre yüzde 20 daha az yağış alıyoruz. Ama ortalama bir yıla göre, yüzde 29 daha az yağışı yaşadığımız bir sene. Ancak İzmir özelinde farklı bir durum var. İzmir özelinde geçen yıla göre yüzde 10 daha fazla yağış, yüzde 53'te normal bir yıla göre daha fazla yağışımız var. 2 Şubat yağışı, 200 yılda bir gerçekleşecek yağış oranına sahip. Ortalama da uzun vadede Şubat ayı ortalamalarına baktığımız zaman 102 kilogram yağan yağış, 2 Şubat'ta 4 saat içerisinde 110 kilogram yağmıştır. Son 12 gün İzmir yağışına baktığımız zaman yüzde 150, geçen yıla göre daha fazla yüzde 71 de averaja göre daha fazla bir yağışla karşı karşı" diye konuştu.

70 YILDA 2 KEZ HORTUM GÖRÜLDÜ

Bakan Pakdemirli, hortum hadisesinin 70 yılda 2 kez görülen bir olay olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Allah'a bin şükür en azından can kaybımız yok, yaralılarımız var. Meteorolojik uyarılar son derece önemli. Malı koruyabildiğimiz kadar koruruz, can kaybı ve yaralı olmaması son derece önemlidir. 10 Şubat'ta da 2 gün geçerli olmak üzere Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden gerekli uyarılar da yapılmıştı. Dün itibariyle 80 kilometrenin üzerinde bir rüzgar ortalamasını yaşadık. Dün yaşadığımız hortum hadisesi, 70 yılda 2 sefer gördüğümüz bir hadise diyebiliriz. Bir de 1950'de yaşadığımız bir hortum hadisesi var. 70 yılda 2 defa diyebiliriz. 2017'de bir hortum gerçekleşti ancak bu kadar güçlü bir hortum hadisesi değildi. Evlerin içlerine kadar, evlerinin içindeki insanları da alıp sağa- sola savuran, eşyaları alıp kilometrelerce veya metrelerce uzağa götüren, araçları deviren, çatıları havaya uçuran büyük bir hasar söz konusu. Alaçatı Port'ta bulunduğumuz yerde 18 yaralımız var. An itibariyle bunların çoğunluğu Çeşme Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi. 16'sı taburdu edildi. 2 hastamızda Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tedavileri sürüyor. Valimizdeki son rapora göre 22 aracın hasar gördüğü, 4 teknenin battığı, 1 teknenin de hasarlı olduğunu görüyoruz."

1 YILLIK TARSİM SİGORTASI HEDİYE EDİLECEK

Urla'daki incelemelerinde de Kuşçular Köyü'nde tarım hasarlarını incelediklerini dile getiren Pakdemirli, TARSİM sigortasının oranının çok düşük olduğunu ifade ederek, "700 dönüm kadar sera alanının etkilenmiş olduğunu gördük. Ancak bu sera alanlarındaki etkilenme ağırlıklı olarak seraların naylonlarıyla sınırlı kalmış. Maalesef 6 kişi TARSİM sigortalı. Bu ve bunun gibi olaylarda ortaya şu çıkıyor; can kaybı olmaması önemli. Malı da kaybetmemek için mutlaka sigortayı yapıyor olmamız lazım. Urla'daki köylerde çiftçilerimize, az bir TARSİM sigortalılık oranı var. Biz, bundan sonrası için onlara TARSİM sigortası hediye ediyor olacağız. Hasar gören sera naylonlarıyla ilgili gerek tarım kredi kooperatiflerinden gerekse de Bakanlığımızın kaynaklarından gerekli yardımları yapma konusuna gideceğiz. Hasar gören çiftçinin tohum, fide ihtiyaçlarını karşılayacağız. Çeşme'de Yamaçevler tarafında incelemelerimizi tamamladık. Evlerde çok ciddi hasar var ama hızlı bir şekilde her ev tamire girişmiş, herkesin meteorolojiden ve pazar günü gelecek yağıştan, esebilecek rüzgardan haberi var. Bu da sevindirici. Çeşme'de bir hayvan barınağımız vardı 250 büyükbaş. Burada hayvanlarımızda önemli bir zarar ve telef yok. 3 hayvanımız yaralıydı, bunlar da kesime gönderilmiş durumda" dedi.

TARSİM sigortasının geçmişe yönelik işlemesinin mümkün olmadığını dile getiren Bakan Pakdemirli, "Tüm bu hasarlar tespit ediliyor. Tespitinden sonra valiliğimiz aracığıyla, il ilçe müdürlüklerimiz gerekli tespitleri yaparak Cumhurbaşkanlığı idare işlerine gönderirler. Sigorta kapsamında olmayan zararlar için üretimin devamı kapsamında, belli bir miktarda ödeme yapar. Bu İzmir için de geçerli olacak. Bu ödemelere de TARSİM sigortası kapsamında olmayan çiftçilerimiz sahip olacak. En azından TARSİM yaptırmaya, bölgeye özel bir ekip göndereceğiz. Hem kendilerinden bazı şikayetleri var. Burada bürokrasi var. Kendimizi TARSİM'liyemiyoruz gibi bazı şeyler var. Onların hızlı bir şekilde çözülmesi bir defaya mahsus olmak üzere 1sene kapsam altına almak için bir çalışma yapıldı" diye ifade etti.

SORULARI CEVAPLANDIRDI

Soruları da cevaplandıran Bakan Pakdemirli, 2020 yılına ait desteklemelerle ilgili şu bilgileri verdi: "Tohum ve fide yardımı konusunda arkadaşlar çalışıyor. İl müdürlüğümüz de bu konuda çalışıyor. Ev hasarlarının hemen çıkması zor; ama en yakın zamanda netice çıkar. 2020 yılına ait tarım desteklemeleri için çok tartışılır ama destekler, 1 yıl geriden gelmek zorundadır. Desteği vermeniz için üretimi görmeniz ve üretimin miktarını görmeniz gerekir. Bu sebepten destek 2020'de ödenen 2019 yılınındır. İl, ilçe müdürlüklerimiz bunların icmallerini yaparlar. İcmaller tamamlandıktan sonra hızlı bir şekilde ödenir.