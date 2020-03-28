Bakan Selçuk: EBA Kontrol Merkezi kurduk

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uzaktan eğitim sistemimizi sizlere en iyi şekilde sunabilmek için çalışıyoruz. Sorunlara hızlı çözüm sunmak ve sistemi geliştirmek için EBA Kontrol Merkezi’ni kurduk. Teknik ekiplerimiz 7/24 anlık olarak takipte. Çabamız; her yeni güne 18 milyon öğrencimizle başlamak." dedi.