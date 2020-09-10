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10.09.2020 - 21:05 | | AA

Bakan Selçuk, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na katıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'nda, Kovid-19 ile mücadeledeki uygulamaları paylaştıklarını ifade etti.

Bakan Selçuk, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na katıldı

Selçuk, Twitter hesabındaki paylaşımında, video konferans yöntemiyle katıldığı G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'nda üye ülke temsilcileriyle Kovid-19 ile mücadeledeki uygulamaları paylaştıklarını belirtti.

Bakan Selçuk, çalışma hayatı, sosyal güvenlik ve sosyal hizmetler alanlarındaki tecrübeleri aktardıklarını kaydetti.

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