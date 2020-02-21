MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Selçuk’tan müjde: Bu yıl atanacak öğretmen sayısı 40 bine çıktı
ABONE OL
21.02.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Bakan Selçuk’tan müjde: Bu yıl atanacak öğretmen sayısı 40 bine çıktı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 için daha önce 20 bin öğretmen ataması yapılacağını ilan ettiklerini hatırlatarak 2019’un üçüncü çeyreğinden itibaren ekonomide yaşanan olumlu gelişmelerin ardından 20 bin ek öğretmen ataması daha yapılması kararı alındığını açıkladı.

Bakan Selçuk’tan müjde: Bu yıl atanacak öğretmen sayısı 40 bine çıktı

Anadolu Ajansı’nın Editör Masası’na konuk olan Selçuk, öğretmen atamalarına ilişkin şunları söyledi: “Gençler üniversiteleri, fakülteleri bitiriyorlar, bir beklentileri var işle ilgili. Biz de bu konuda büyük bir gayret sarfediyoruz. Burada Cumhurbaşkanımıza, Maliye Bakanımıza özel bir teşekkür borçluyum. Bu dönem inşallah 20 bin ek atama daha gelecek. 20 bini geçenlerde ilan etmiştik, bir 20 bin daha gelecek. Bugün ilk bahar. Cemre düştü ve biz de bir müjde vermiş olalım.”

Atakan yorumu

Bakan Selçuk, 5 ayda 250 kitap okuduğunu söyleyen 10 yaşındaki Atakan Kayalar’ın ailesinin destek talepleriyle ilgili olarak da şunları söyledi: “Biz bir çocuğun durumunun sosyal medyada bu kadar yer alması ve bir çocuğun üzerinden bu kadar tartışma yapılmasını onaylamayız. Biz ne yaptık, duyduğumuz anda itibaren ilgili uzmanlarımızı aileyle görüştürdük, tedbirlerimizi aldık. Rehberlik Araştırma Merkezi uzmanları, Atakan ve ailesiyle pedagojik ve eğitsel süreçle ilgili iletişimde. Testlere ve hangi alanda hangi uzmanımızın ya da öğretmenimizin ne tür desteğine ihtiyacı var buna baktık. Biz bunu yaparız ama sessizce yaparız. Bunu çıkıp sürekli sosyal medyada ya da medyada dillendirmek, çocuğun kişiliği açısından ve başka çocukların psikolojisi açısından, başka ailelerin beklentisi açısından birtakım olumsuz durumlara yol açabilir. Bu konuyu burada kapatmak istiyorum. Ne gerekirse yapmanın sözünü de buradan veriyoruz.”

Bakan Akar: "Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN Türk'te Hande Fırat'ın gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Akar, İdlib'le ilgili olarak, 'Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır. Yeri gelince uygulanır' dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İkinci cemre ne zaman düşecek? Cemre düşmesi nedir, ne anlama geliyor?

İkinci cemre ne zaman düşecek? Cemre düşmesi nedir, ne anlama geliyor?

Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

Doğru doz ne? İşte cevabı

Doğru doz ne? İşte cevabı

Türkiye 'Felsefeci Atakan'ı tartışıyor! Oyun da oynamayı unutma

Türkiye 'Felsefeci Atakan'ı tartışıyor! Oyun da oynamayı unutma

Sıradaki Haber