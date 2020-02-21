Bakan Selçuk’tan müjde: Bu yıl atanacak öğretmen sayısı 40 bine çıktı

Anadolu Ajansı’nın Editör Masası’na konuk olan Selçuk, öğretmen atamalarına ilişkin şunları söyledi: “Gençler üniversiteleri, fakülteleri bitiriyorlar, bir beklentileri var işle ilgili. Biz de bu konuda büyük bir gayret sarfediyoruz. Burada Cumhurbaşkanımıza, Maliye Bakanımıza özel bir teşekkür borçluyum. Bu dönem inşallah 20 bin ek atama daha gelecek. 20 bini geçenlerde ilan etmiştik, bir 20 bin daha gelecek. Bugün ilk bahar. Cemre düştü ve biz de bir müjde vermiş olalım.”



Atakan yorumu



Bakan Selçuk, 5 ayda 250 kitap okuduğunu söyleyen 10 yaşındaki Atakan Kayalar’ın ailesinin destek talepleriyle ilgili olarak da şunları söyledi: “Biz bir çocuğun durumunun sosyal medyada bu kadar yer alması ve bir çocuğun üzerinden bu kadar tartışma yapılmasını onaylamayız. Biz ne yaptık, duyduğumuz anda itibaren ilgili uzmanlarımızı aileyle görüştürdük, tedbirlerimizi aldık. Rehberlik Araştırma Merkezi uzmanları, Atakan ve ailesiyle pedagojik ve eğitsel süreçle ilgili iletişimde. Testlere ve hangi alanda hangi uzmanımızın ya da öğretmenimizin ne tür desteğine ihtiyacı var buna baktık. Biz bunu yaparız ama sessizce yaparız. Bunu çıkıp sürekli sosyal medyada ya da medyada dillendirmek, çocuğun kişiliği açısından ve başka çocukların psikolojisi açısından, başka ailelerin beklentisi açısından birtakım olumsuz durumlara yol açabilir. Bu konuyu burada kapatmak istiyorum. Ne gerekirse yapmanın sözünü de buradan veriyoruz.”