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05.07.2020 - 11:07 | | İHA

Bakan Selçuk'tan Sakarya'daki patlamaya ilişkin açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Sakarya Hendek’te meydana gelen patlama bölgesinde 2 iş müfettişimiz ile teftiş başkan yardımcımızın incelemeleri devam ediyor” açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk'tan Sakarya'daki patlamaya ilişkin açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sakarya’nın Hendek ilçesinde meydana gelen patlamaya ilişkin incelemelere dair resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Selçuk, “Sakarya Hendek’te meydana gelen patlama bölgesinde 2 iş müfettişimiz ile teftiş başkan yardımcımızın incelemeleri devam ediyor. Ayrıca Psikososyal Destek Ekiplerimiz patlamadan etkilenen vatandaşlarımız ve ailelerinin yanında” ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk, konuya ilişkin fotoğraflar da paylaştı.

Bakan Selçuktan Sakaryadaki patlamaya ilişkin açıklama

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