MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Soylu: 2020 yılında kadın cinayetleri yüzde 21 düştü
ABONE OL
02.01.2021 - 14:55 | | DHA

Bakan Soylu: 2020 yılında kadın cinayetleri yüzde 21 düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2020 yılında 266 kadının cinayete kurban gittiğini belirterek, "Kadın cinayetleri, geçen yıla oranla yüzde 21 düştü" dedi.

Bakan Soylu: 2020 yılında kadın cinayetleri yüzde 21 düştü

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "6284 kanun kapsamındaki kadın cinayetlerinde 2019’da maalesef 336, 2020 yılında ise 266 kadın hayatını kaybetti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde verilen mücadelemizle geçen yıla oranla yüzde 21 düştü. Hedefimiz tek bir kadının bu cinayetlere kurban gitmemesi. Hep birlikte mücadeleye devam" ifadesini kullandı.

Bakan Soylu: 2020 yılında kadın cinayetleri yüzde 21 düştü

 

Milliyet'te Günün Özeti (2 Ocak 2021)İşte Türkiye'de ve dünyada bu günün öne çıkan haber başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Feyzanur'un ölümüyle ilgili açıklama: Cinayet ihtimali yok

Feyzanur'un ölümüyle ilgili açıklama: Cinayet ihtimali yok

Trafik sigortasında yeni dönem! 81 ilde farklı...

Trafik sigortasında yeni dönem! 81 ilde farklı...

Trump tatilden niye erken döndü?

Trump tatilden niye erken döndü?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı yayını saat kaçta, nerede yayınlanıyor? 2 Ocak Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı yayını saat kaçta, nerede yayınlanıyor? 2 Ocak Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sıradaki Haber