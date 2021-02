Bakan Soylu açıkladı! Trafik kazalarındaki ölümler yüzde 56 azaldı

Soylu, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2021–2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri Programı"nda konuştu.

Dünyada 2010'da, "2011-2020 yılları arasında dünyadaki trafik kazalarındaki ölümleri yüzde 50 oranında azaltacağız." şeklinde karar alındığını belirten Soylu, her ülkenin bu kapsamda bir stratejik plan ve eylem planı gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye'nin de bu adımı attığını, strateji ve eylem planını adım adım geliştirdiğini anlatan Soylu, 2018'in sonunda dünyanın birçok ülkesinin stratejik eylem planından vazgeçtiğini ve hedeflerine ulaşamadığını aktardı.

Süleyman Soylu, "Türkiye, bu konudaki altyapısı güçlü olduğu, kapasitesini geliştirdiği için bu hedefinden vazgeçmedi. 2020 yılı sonu itibarıyla trafik kazalarındaki ölümlerin yüzde 56 azalmasıyla verilen hedefin de esas itibarıyla üzerine çıkmış oldu. Bu Türkiye'nin haklı bir gururudur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin kanayan bir yarası olan trafik kazalarının önlenmesiyle ilgili bugüne kadar ortaya koyduğu gayretin ve samimi çabanın bizzat şahidi olduğunu dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

"Trafik güvenliği özelinde ortaya koyduğunuz her politikanın, her tedbirin ve imza attığınız her mevzuatın elbette ki kendi adlarına olumlu sonuçları olmuştur. Ancak tüm bunların ötesinde bugün gerçekleştirdiğimiz program zat-ı devletlerinizin Türkiye'ye getirdiği kapasitenin, Türkiye'yi geliştirmenizin, modernleştirmenizin ve geleceğe ait hedefler belirleyecek olmanızın bir sonucudur. Bu neticede devlet yönetimindeki stratejik yaklaşımınızın payı vardır. Bölünmüş yolların, otoyolların, ülkenin her köşesine yaydığınız havalimanlarının, dünyanın en modern hastanelerini desteklediğiniz sağlık altyapısı ve acil müdahale imkanlarının, yükselttiğiniz teknolojik kapasitenin, uluslararası boyunduruklardan kurtardığınız ekonomimizin ve Türkiye'nin yönetim modeline kazandırdığınız hızlı karar alma karakterinin çok büyük payı vardır."

İçişleri Bakanı Soylu, yeni ve daha büyük bir hedefe odaklanmak için burada olduklarını belirterek, "İnşallah bugüne kadar elde ettiğimiz sonuçların, 2011-2020 planındaki hedeflerimize ulaşmanın verdiği moralle buradaki herkesin ve aziz milletimizin desteğiyle elde ettiğimiz bu neticeyi gelişi güzel tahminlerle değil, adım adım planladığımız gibi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştıracağız." dedi.

Süleyman Soylu, Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ile Eylem Planı'na katkı sunanlara ve trafik medya yüzlerine teşekkür etti.