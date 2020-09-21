21.09.2020 - 12:43 |
Bakan Soylu duyurdu! Son bir haftada 1 ton 66 kilogram ele geçirildi
Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son bir hafta içerisinde, 1 ton 66 kilogram eroin ele geçiren narkotik birimlerimizi tebrik ediyorum" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son dakika açıklamasında bulundu. Narkotik birimlerini tebrik eden Bakan Soylu, son bir hafta içerisinde 1 ton 66 kilogram eroinin ele geçirildiğini söyledi.
Eyüpsultan'da bulunan göle kimyasal atık boşaltıldıİddiaya göre, İstanbul Eyüpsultan ilçesine bağlı Pirinçci Mahallesi'nde bulunan Şahintepe Gölü'ne kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 'boya' olduğu düşünülen kimyasal atık boşaltıldı. Gölün bir kısmı ve kenarı yeşile büründü. Göle balık tutmak ve piknik yapmak için gelenler gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.