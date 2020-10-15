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15.10.2020 - 21:10 | | AA

Bakan Soylu, Ege'de sığınmacıların geri itildiği bölgeleri inceledi

Sahil Güvenlik Komutanlığı botuna binen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ayvalık açıklarında incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu başkanlığındaki heyet, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığından hareket eden "Kaan 33" adlı TCSG-311 botuna binerek Ayvalık Adalar Bölgesi güzergahına geçti.

Yunanistan'ın sığınmacıları geri ittiği bölgeleri inceleyen Soylu, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı Binbaşı Sadun Özdemir'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Soylu, Egede sığınmacıların geri itildiği bölgeleri inceledi


Daha sonra Cunda İskelesi'ne dönen Soylu, botta görevli askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi ayrıca gemi ziyaretçi defterini imzaladı.

Soylu'ya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü de eşlik etti.

Bakan Soylu, Ege'de sığınmacıların geri itildiği bölgeleri incelediSahil Güvenlik Komutanlığı botuna binen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ayvalık açıklarında incelemelerde bulundu.
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