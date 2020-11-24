Bakan Soylu erkeklere seslendi: Artık kendinize gelin, ayıptır

Soylu, dünyanın gelişmiş ülkelerinde kadın cinayetleri sorununun, Türkiye’den çok daha şiddetli yaşandığını belirtti. Soylu, “2019 rakamlarıyla milyon nüfus başına düşen kadın cinayeti sayısı ABD’de 9, Yunanistan’da 7,1, Avusturya’da 4,3, Türkiye’de ise 4’tür” bilgisini verdi. 2015’te 81 il merkezinde kurulan “aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele büro amirlikleri”ni 31 Ocak 2020’de aldıkları bir kararla ilçe düzeyine genişlettiklerini ifade eden Soylu, Türkiye genelinde bin 86 şube müdürlüğü ve amirliği kurulduğunu kaydetti.

Soylu, 2016’da 304, 2017’de 353, 2018’de 279, 2019’da 336 kadının öldüğünü kaydederek, “20 Kasım itibarıyla da 234 kadın, aile içi ve kadına yönelik şiddet kapsamındaki cinayetlerde hayatını kaybetmiştir” diye konuştu.

Geçen yılın 10 ay 20 günlük periyodundaki can kaybının 308 olduğunu, bu yıl ise sayının yüzde 24 oranında azaldığını ifade eden Soylu, kendileri için bir sayısının bile fazla olduğuna vurgu yaptı.

Aile içi ve kadına şiddetin dinen de yasaklandığını, kötü ve günah olduğunu söyleyen Soylu, “Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin, fiziksel olarak güçlü olabilirsiniz, böyle bir ayıp olur mu? Neyi tatmin ediyorsun? Neyi ortaya koyuyorsun? Neyi sağlıyorsun? Hangi duygunu yüceltiyorsun? Ayıptır” ifadelerini kullandı.