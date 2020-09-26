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26.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Bakan Soylu’dan koronavirüs zirvesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin vali, il emniyet müdürü ve il jandarma komutanları ile “Koronavirüs Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirdi.

Bakan Soylu’dan koronavirüs zirvesi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Soylu’nun valiler, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanlarıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, salgınla ilgili mevcut durum, salgının seyri, Kovid-19 tedbirleri ve denetim konuları ele alındı. Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, İsmail Çataklı, Mehmet Ersoy, Tayyip Sabri Erdil ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ile Bakanlık bürokratları katıldı.

 

Giresun'da yürürken sigara içmek yasaklandıGiresun Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelinde kamuya açık alanlarda bulaş riski oluşturması nedeniyle yürürken sigara içilmesini yasakladı.
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