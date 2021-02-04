04.02.2021 - 21:53 | | AA
Bakan Soylu'dan Twitter'a tepki: Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'ın sansür uygulamalarına tepki gösterdi. Soylu, "Twitter; Şahit oluyoruz ki, eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını, demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütlerine ve sapkın LGBT'ye koruma kalkanı oluşturan Twitter, şahit oluyoruz ki eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını, demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır. Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz." değerlendirmesinde bulundu.
Terör örgütlerine ve sapkın LGBT'ye koruma kalkanı oluşturan Twitter;— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) February 4, 2021
Şahit oluyoruz ki, eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını,
demokrasinin kimyasını,
huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır.
Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz...
MEMATT’lar, Bakü’ye ulaştıAzerbaycan ve Ermenistan arasındaki Karabağ sorunun Azerbaycan lehine zaferle sonuçlanmasının ardından bölgedeki mayınları MEMATT temizleyecek. Milli Savunma Bakanlığı, yerli ve milli imkanlarla üretilen 20 adet Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı'nın (MEMATT) Azerbaycan'a ihraç edildiğini duyurdu.Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait uçakla Kayseri’den yola çıkan ilk parti MEMATT’lar, Bakü’ye ulaştı.