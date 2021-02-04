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04.02.2021 - 21:53 | | AA

Bakan Soylu'dan Twitter'a tepki: Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'ın sansür uygulamalarına tepki gösterdi. Soylu, "Twitter; Şahit oluyoruz ki, eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını, demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'dan Twitter'a tepki: Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütlerine ve sapkın LGBT'ye koruma kalkanı oluşturan Twitter, şahit oluyoruz ki eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını, demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır. Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz." değerlendirmesinde bulundu. 



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