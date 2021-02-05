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05.02.2021 - 00:34 | | AAse

MHP'li Yalçın'dan Twitter'ın Bahçeli sansürüne tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın Twitter tarafından kaldırılmasına ilişkin, "Twitter'ın tahakkümüne ve hadsiz müdahaleci davranışına cevap olarak bu sosyal medya kuruluşunun yayınları denetlenmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

MHP'li Yalçın'dan Twitter'ın Bahçeli sansürüne tepki

Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesindeki protestolara ilişkin paylaşımının sansürlendiğini belirtti.

Twitter'ın bu davranış biçimiyle, sosyal medya denen kontrolden çıkmış "dipsiz gayya kuyusunun Deli Dumrul'u, kırk haramisi" haline geldiğini ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Hem milyonlarca takipçisi bulunan siyasetçiler üzerinden trilyonlar kazanan hem de onların tweetlerini keyfine göre sansürleyen Twitter'ın bu sosyal medya simsarlığına kimse boyun eğmez, eğemez. Her ülkenin kendine göre sosyal kıymetler bütünü, inanç iklimi, demokrasi anlayışı ve toplumsal öncelikleri vardır. Yerel ve toplumsal olsa da insani değerler ve inançlar kutsaldır, masundur, asla tekelleştirilemez, tahakküm altına alınamaz."

"BM'yi ortak harekete davet ediyoruz"

Hiçbir ülke veya kuruluşun, bir başka ülke veya toplumun demokratik düzenine müdahalede bulunamayacağını vurgulayan Semih Yalçın, şunları ifade etti:

"Bütün ülkelere kendi menfaat nizamını dayatmaya kalkarak uluslararası güvenlik ve barışı tehlikeye sokan bu türden sermaye ve çıkar unsurlarını hizaya getirmek üzere uluslararası camiayı harekete geçmeye çağırıyoruz. Birleşmiş Milletleri (BM) ve hatta bütün demokratik ülke yönetimlerini bu konuda ortak hareket etmeye davet ediyoruz. Türk demokrasisine müdahale niteliğindeki bu cüretkar tutum karşısında Türkiye olarak derhal gereken tedbirler alınmalı, Twitter'ın tahakkümüne ve hadsiz müdahaleci davranışına cevap olarak bu sosyal medya kuruluşunun yayınları denetlenmelidir."

 

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