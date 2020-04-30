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30.04.2020 - 21:08 | | AA

Bakan Soylu'nun başkanlığında video konferans yöntemiyle güvenlik toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında video konferans yöntemiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.

Bakan Soylu'nun başkanlığında video konferans yöntemiyle güvenlik toplantısı yapıldı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, video konferans yöntemiyle düzenlenen ilk bölge güvenlik toplantısı olma özelliği taşıyan toplantıdan fotoğraflara yer verildi.

Toplantıda Bakan Soylu'ya, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Tayyip Sabri Erdil ve İsmail Çataklı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik ve Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz eşlik etti.

Video konferans yöntemiyle Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerine bağlanan Soylu, bu illerin valisi, il jandarma komutanı, il emniyet müdürü ve il göç müdürleriyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan o ailelerle görüştüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vefa Destek Gruplarının yardım yaptığı ailelerle video konferans yöntemiyle görüşme yaptı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefa destek gruplarının yardım yaptığı ailelerle video konferans yöntemiyle görüşme yaptı.  4 farklı şehirde vefa destek gruplarının yardım ettiği ailelere bağlanan Erdoğan, ailelerle görüşerek Ramazanlarını tebrik etti.Erdoğan'ın görüşme yaptığı ailelerin arasında bir de şehit ailesinin bulunduğu öğrenildi.
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