Son dakika: Bakan tek tek açıkladı! 'Hepsinin ithalatı durduruldu'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları şöyle:

Zekai Tahir Burak Hastanesinde takip edilen 61 kişiden alınan ikinci numuneler de negatif çıktı.

17 havalimanımızda taramalarda şüpheli yolcuya rastlanmadı. Şu anda hangi hayvandan bulaştığı da bilinmemektedir. Bu sebeple Çin’den her türlü canlı cansız hayvan hayvansal ürünlerin ithalatını geçici olarak durdurma kararı alındı.

Çin’den çalışan olarak gelenler 14 gün izinli sayılacak, bulgular açısından takipleri yapılacak.