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21.02.2021 - 19:55 | | AA

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Adana'da şehit kabirlerinin de bulunduğu mezarların tahrip edilmesine tepki

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aralarında şehit kabirlerinin de yer aldığı 79 mezarı tahrip edenlerin hak ettikleri cezayı almaları için ne gerekiyorsa yapılacağını belirtti.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Adana'da şehit kabirlerinin de bulunduğu mezarların tahrip edilmesine tepki

Selçuk, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Adana'da şehitlerimizin naaşlarının da bulunduğu mezarlığa yapılan alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum. İnsanlıktan nasibini almamış saldırganların bulunup hak ettikleri cezayı almaları için devletimiz ne gerekiyorsa yapacaktır. Şehitlerimizin emaneti ailelerimizin yanındayız."

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 21 Şubat 2021 )Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 101 bin 105 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 546 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1185 oldu, 5 bin 2 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 523 bin 760'a yükseldi. Günlük vaka sayısı 7 binin altına indi.
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