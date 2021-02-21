21.02.2021 - 19:55 | | AA
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Adana'da şehit kabirlerinin de bulunduğu mezarların tahrip edilmesine tepki
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aralarında şehit kabirlerinin de yer aldığı 79 mezarı tahrip edenlerin hak ettikleri cezayı almaları için ne gerekiyorsa yapılacağını belirtti.
Selçuk, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:
"Adana'da şehitlerimizin naaşlarının da bulunduğu mezarlığa yapılan alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum. İnsanlıktan nasibini almamış saldırganların bulunup hak ettikleri cezayı almaları için devletimiz ne gerekiyorsa yapacaktır. Şehitlerimizin emaneti ailelerimizin yanındayız."
Adana’da şehitlerimizin naaşlarının da bulunduğu mezarlığa yapılan alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum.— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) February 21, 2021
İnsanlıktan nasibini almamış saldırganların bulunup hak ettikleri cezayı almaları için devletimiz ne gerekiyorsa yapacaktır.
Şehitlerimizin emaneti ailemizin yanındayız.
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