Bakanlar depremi 60 saniye yaşadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afetlere Hazırlık Haftası kapsamında İstanbul’da “Afet Eğitim Merkezi” açılış törenine katıldı. Program sonunda Soylu ve Kurum simülasyon merkezinde depremi yaşadı. Bakanlar yere çömelerek depremin sona ermesini bekledi.

Yeşilköy’de bulunan eğitim merkezinin açılış törenine iki Bakanın yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu da katıldı.

Hemen yere çömeldiler

Açılış törenin ardından iki bakan ve beraberindekiler merkezde incelemelerde bulundu. Soylu, Kurum, Vali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Güllüoğlu eğitim binasını gezerek deprem simülasyonunu denedi. 12 Kasım 1999 Düzce depreminin similasyonunu deneyen Bakan Soylu, Kurum, Vali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Güllüoğlu, sanal deprem sırasında yere çökerek başlarını korudu. 60 saniye süren depremin ardından, Bakan Kurum deprem çantasını sırtına alarak simülasyondan çıktı.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Murat Kurum, “60 saniye sürdü, 7.2 Düzce depreminin bir benzerini arkadaşlar simüle ettiler. Simülasyonda bile o sarsıntıyı 60 saniyeye yakın hissetmek hakikaten ürkütücü. Hayatınızda yaşadığınız tüm anlar bir şerit gibi gözünüzün önünden geçiyor. Son 1 asırda 80 bin canımızı depremlerde yitirdik. Depremle yaşamayı, mücadele etmeyi öğrenmek zorundayız. İnşallah tüm Türkiye’miz, bütün milletimiz bir ve beraber şekilde depremle mücadele etmeyi öğrenecek. Biz de bakanlıklar olarak üzerimize düşen tüm vazifeleri gerçekleştireceğiz” dedi.

‘En önemli eğitimlerden’

Bakan Soylu ise, “Bütün deprem fotoğrafları, depremde gördüklerimizin hepsi gözümün önünden geçti. Bir tek şey hissettim; belki de çocukluğumuzdan itibaren almamız gereken en önemli eğitimlerden bir tanesi deprem anında ne yapmamız lazım geldiği. Deprem ve afet öyle bir şeydir ki hiçbir saniyesi bilinçli olmamayı affetmiyor, her saniyesinde bilinçli olmalıyız, öncesinde, anında ve sonrasında” şeklinde konuştu.