Baro teklifinde uzlaşma olmadı

AK Parti, baroların seçim sistemini değiştireceği ve bir ilde birden fazla baro kurulmasının önünü açacağı belirtilen kanun teklifi için muhalefet partilerinin kapısını çaldı. Ancak CHP, HDP ve İYİ Parti ile görüşmelerden mutabakat çıkmadı.



AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan ve Cahit Özkan dün sırasıyla CHP, HDP ve İYİ Parti gruplarını ziyaret etti. AK Parti’nin yazılı metin sunmadığı, önerileri sözlü aktardığı basına kapalı yapılan görüşmeler yaklaşık birer saat sürdü. CHP heyetinde Grup Başkanvekili Engin Altay, milletvekillerin Bülent Tezcan, Zeynel Emre ve Alpay Antmen yer aldı. İYİ Parti heyetinde ise Grup Başkanı Orhan Çakırlar, milletvekilleri Feridun Bahşi, Hasan Subaşı, Ayhan Erel bulundu.



Çoklu baro tepkisi



Edinilen bilgiye göre; CHP ile görüşmede AK Parti heyeti çoklu baro düzenlemesinin odağında olduğu birkaç seçeneği CHP heyetine anlattı. Bu kapsamda; tüm illerde, sadece 30 büyükşehirde ya da avukat sayısının 5 binin üzerinde olduğu illerde alternatif baro kurulmasına imkân tanınmasını öngören seçenekler masaya getirilip, CHP’nin görüşü soruldu. AK Parti heyeti, “baroların, Türkiye Barolar Birliği’ne gönderdiği delege sayılarının da adaletli şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğine” dikkat çekti. CHP temsilcileri ise özellikle, “çoklu baro” düzenlemesine karşı çıktı. “Çoklu baronun” anayasaya aykırı olduğunu savunan CHP’lilerin, teklife bu haliyle hiçbir koşulda destek vermeyeceklerini ilettiği belirtildi. Görüşmede kendilerine yazılı bir metin sunulmamasını eleştiren CHP’liler, bazı baro başkanlarının Ankara’daki yürüyüşüne izin verilmemesine tepkilerini de dile getirdiler. Altay’ın bugün basın toplantısı yaparak CHP’nin görüşünü açıklayacağı bildirildi.



‘Kesinlikle karşıyız’



Milliyet’in sorularını yanıtlayan İYİ Partili Feridun Bahşi de, şunları aktardı: “AK Parti heyetine, ‘Çoklu baro sistemine kesinlikle karşıyız. Tekli baro sisteminde de nisbi temsile karşıyız. Çarşaf listeyi, net olarak şartlarını tartışırız, ortaya koyarız herkesin temsil hakkı kazanabileceği seçim sistemiyle bunu hayata geçirebiliriz. Şimdiki sistem de doğru değil. Yarın birisi çıkacak FETÖ’cü baro; PKK’lı baro, Menzilci baro kuracak. Meslek birlikleri ahilik geleneğinin çağımızdaki temsilcileri ama siz ayrıştırıyorsunuz’ dedik.” Bahşi, AK Parti’nin önerisi ile avukat sayısı 5 bini geçen illerde, 2 bin avukatın bir araya gelip ikinci baroyu kurabileceğini, zaman içerisinde üye sayısının 2 binin altına düşmesi durumunda bu baroya sayıyı tamamlamak için 6 ay süre verileceğini söyledi. Bahşi, “Bu düzenleme hayata geçerse öncelikle İstanbul, Ankara, İzmir’de yeni baro kurulabilir” dedi.



Erel de şu değerlendirmeyi yaptı: “AK Parti, çoklu baro sisteminden taviz vermeyecek gibi görünüyor. Genç avukatların, CMK ve arabuluculuk görevleri geçim kaynakları; o zaman bu görevleri yandaş baroya verme söz konusu olur. Ayrımcılığa neden olur. İstanbul, Ankara, İzmir’deki üst kurul delege egemenliğini kırmak istiyorlar. İstanbul’da şu anda yaklaşık 147 üst kurul delegesi var. Bahsedilen sistem hayata geçerse 10 delegeye düşer.”