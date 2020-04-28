Baro yöneticilerine soruşturma başlatıldı

Ankara Barosu, yaptığı açıklamada Erbaş’a yönelik “sesi çağlar öncesinden gelen şahıs” ifadesini kullandı. Bunun üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Ankara Barosu yöneticileri hakkında “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama” suçundan soruşturma başlattı. Ankara Barosu üyesi bir grup avukat da Ankara Barosu yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukat Veli Böke, Ankara Barosu Avukatları adına Ankara Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, “Ayrımcılık ve nefret dili ile yapılan Baro açıklamasının, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesi, dini değerlere hakaret ve aşağılama niteliği taşıması ve kamu görevlisine hakaret suç unsurlarını oluşturması nedeniyle bir grup avukat ile birlikte suç duyurusunda bulunuyoruz. Ankara Barosu’nun bu mikrobik açıklamasını kabul etmiyor, karantinaya alıyor ve tarihin çöp kutusuna atıyoruz” dedi.