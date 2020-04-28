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28.04.2020 - 07:00 |

Baro yöneticilerine soruşturma başlatıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın cuma hutbesinde kullandığı “İslam eşcinselliği lanetliyor. Bunun hikmeti hastalıkları beraberinde getirmesidir” ifadelerine Ankara Barosu tepki gösterdi.

Baro yöneticilerine soruşturma başlatıldı

Ankara Barosu, yaptığı açıklamada Erbaş’a yönelik “sesi çağlar öncesinden gelen şahıs” ifadesini kullandı. Bunun üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Ankara Barosu yöneticileri hakkında “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama” suçundan soruşturma başlattı. Ankara Barosu üyesi bir grup avukat da Ankara Barosu yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukat Veli Böke, Ankara Barosu Avukatları adına Ankara Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, “Ayrımcılık ve nefret dili ile yapılan Baro açıklamasının, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesi, dini değerlere hakaret ve aşağılama niteliği taşıması ve kamu görevlisine hakaret suç unsurlarını oluşturması nedeniyle bir grup avukat ile birlikte suç duyurusunda bulunuyoruz. Ankara Barosu’nun bu mikrobik açıklamasını kabul etmiyor, karantinaya alıyor ve tarihin çöp kutusuna atıyoruz” dedi.

Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 131 kişiye yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konulduğu, 95 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 112 bin 261'e, toplam can kaybının 2 bin 900'e ulaştığı açıklandı.
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