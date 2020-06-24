Baro yürüyüşünde 150 metre uzlaşması

Gece bastıran yağmur nedeniyle güç anlar yaşayan başkanlar, uzlaşma öncesi eylem alanında kendilerini ziyaret eden Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’nu, kol kola girip sırtlarını dönerek protesto etti. Bazı başkanlar, “Bize terörist deniliyorken neredeydiniz?”, “Size rağmen baroları böldürmeyeceğiz” sözleriyle Feyzioğlu’na tepki gösterdi.

‘Bekliyorduk’

Baro başkanlarının tepkisinin doğal olduğunu belirten Feyzioğlu şunları söyledi: “Burada insanları sabaha kadar yağmurda bekletirseniz en yumuşak insanlar bile radikalleşir... Bizim yöntemimiz barolar birliği olarak yürümek değil ama bunun zerre kadar önemi yok. Silahsız ve saldırısız yürümek bir temel haktır. Meslektaşlarımızın burada durdurulduğunu öğrendiğimizde biz Anıtkabir’de onları bekliyorduk. Gelemeyeceklerini gördüğümüz anda erişebildiğim herkese erişmeye çalıştım. Adalet Bakanı ile irtibat halindeydim. İçişleri Bakanı ile defalarca görüştüm. Meclis Başkanı, İçişleri Bakanı’nı defalarca aradı.”

Yapılan görüşmeler sonucu baro başkanlarının yürümesine izin verildi. Avukatlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak tek sıra halinde yaklaşık 150 metre yürüdü. Avukatlar, ardından otobüslere binip Anıtkabir’e geçti. Baro başkanlarına Anıtkabir’de çok sayıda avukat da destek verdi.

‘Suç duyurusunda bulunacağız’

Baro başkanları Anıtkabir ziyaretinin ardından toplu fotoğraf çektirdi. Ev sahibi Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, “Sadece 10 dakikada gerçekleştirebileceğimiz bir yürüyüş, yaklaşık 24 saatten daha uzun bir süre boyunca hem Türkiye kamuoyu hem de maalesef dünya kamuoyunda Türkiye ile ilgili çok olumsuz bir görüntü çizilmesine sebebiyet vermiştir. Bu hukuksuzluğa, kanun tanımazlığa karşı suç duyurusunda bulunacağız” dedi.