‘Başarılarıyla herkese örnek oldular’

Kabulde konuşan Erdoğan, engellilerin spor, sanat, edebiyat, sivil toplum, siyaset ve iş dünyası gibi hayatın her alanında sergiledikleri üstün başarılarla, azim ve kararlılıklarıyla herkese örnek olduklarını belirtti.



Engellilere eğitimden istihdama kadar her alanda eşit bireyler olarak toplumda var olabilecekleri imkanları sunmanın gayreti içinde olduklarını ifade eden Erdoğan, “Ülkemiz bugün engellilerin hayat şartlarının iyileştirilmesi, sosyal ve ekonomik olarak desteklenmesi, geleceğe güvenle bakmaları konusunda dünyada örnek gösterilecek bir konuma ulaşmıştır” dedi.



Emine Erdoğan: Farkındalığa vesile olmasını diliyorum



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında “3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün farkındalığa vesile olmasını umuyor, engelli bireylerin büyük insani potansiyelinin önünde hiçbir engelin kalmadığı bir dünya diliyorum” ifadelerini kullandı.



Bakan Kasapoğlu: Yaşam kalitelerini zirveye taşıyacağız



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kasapoğlu mesajında, Bakanlık olarak engelli bireylerin sahip oldukları haklardan yararlanmaları adına sorumluluklarının bilincinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Engelli vatandaşlarımızın her anlamdaki yaşam kalitelerini zirveye taşıyana kadar gayretlerimizin süreceğini, bu müstesna gün vesilesiyle bir kez daha ifade etmek isterim” dedi.