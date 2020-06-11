Başbuğ ifadeye çağrıldı

Başbuğ, katıldığı bir televizyon programında FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin bir soru üzerine, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenlemeye yönelik, “26 Haziran 2009’da bu iki konuyu içeren kanun teklifini kim hazırladı? ‘Araştırsınlar’ diyorum. Ben bir ipucu veriyorum. Bu kanun teklifinin FETÖ’nün emriyle, direktifiyle hazırlandığını düşünüyorum. Çünkü ikisinde de FETÖ komplolarıyla bağlantılı bir olayla karşı karşıyayız” demişti. Bu sözlere tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu boru göstermeye benzemez, parlamentonun hukuku boru ile sindirilemez” diyerek, yasa teklifinde imzası olan AK Partilileri suç duyurusunda bulunmaya davet etmişti. Bunun üzerine Bekir Bozdağ, Ahmet Aydın, Mustafa Elitaş, Mehmet Ceylan, Ahmet Müfit Doğan ve Yahya Doğan, 7 Şubat’ta avukatları aracılığıyla Ankara Adliyesi’ne gidip savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Başbuğ’un sözlerine benzer ifadeler kullanan CHP’li Dursun Çiçek de şüpheli olarak ifade verecek.