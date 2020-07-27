‘Bayrağımıza uzanan eller kırılır’

MSB, Ayasofya’nın ibadete açılmasına Yunanistan’da gösterilen tepkiler üzerine Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır.”