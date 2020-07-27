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27.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Bayrağımıza uzanan eller kırılır’

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasını kınayarak, “Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır” açıklaması yaptı.

‘Bayrağımıza uzanan eller kırılır’

MSB, Ayasofya’nın ibadete açılmasına Yunanistan’da gösterilen tepkiler üzerine Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır.” 

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dezenfeksiyon çalışmasıAyasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Fatih Belediyesi tarafından dezenfekte edildi.
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