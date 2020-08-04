Bayram diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram süresince görüşüp bayramlaştığı, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığını vurguladığı liderler şöyle: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Bosna-Hersek Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı Bakir İzetbegoviç, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Pakistan Başbakanı İmran Han, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi.

Küçük Taha’dan umutlu haber





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde İstanbul’da tedavi gören 6 yaşındaki Taha Sis’in görme yetisini kaybetmesine neden olan beynindeki tümörde yüzde 35’lik küçülme görüldü. Erdoğan’ın talimatıyla tedavi edilmek üzere 6.5 ay önce ailesiyle birlikte Elazığ’dan İstanbul’a getirtilen Taha, tedavisinin olumlu geçmesi durumunda sağ gözüyle görme şansı bulabilecek. Tümörün yüzde 35 küçülmesiyle ışığı az da olsa fark edebilen ve iyileşme umudu artan küçük Taha, çektiği video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayramını kutladı. Taha videoda, “Tayyip Dedeciğim bayramın mübarek olsun, ellerinden öperim, iyi ki varsın. Ayasofya’da namaz kılmak istiyorum” dedi. -İSTANBUL AA