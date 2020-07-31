Bayram mesajında ‘Doğu Akdeniz’ vurgusu: Mücadelemiz zafere kadar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı görüntülü mesajında, “Irak ve Suriye’den Libya’ya uzanan geniş bir alanda süren mücadelemizi hem kendimiz hem bu ülkelerdeki dost ve kardeşlerimiz için zaferle neticelendirmekte kararlıyız. Doğu Akdeniz ve Ege’deki haklarımızı korumak için başlattığımız çalışmaları sonuna kadar devam ettireceğiz” dedi.

Erdoğan, bu sene Kurban Bayramı’nın, koronavirüs salgınından dolayı hac farizasının sınırlı bir şekilde yapılacak olması nedeniyle mahzun bir şekilde yaşanacağını söyledi. Erdoğan, “İnşallah önümüzdeki yıl, yine milyonlarca Müslüman, Kabe-i Muazzama’yı ve mukaddes toprakları yeniden aşkla, coşkuyla, sevinçle dolduracaktır. Türkiye olarak, salgın dönemini, sağlık başta olmak üzere her alanda tüm dünyanın takdirini kazanan bir başarıyla yönettik. Normalleşme süreciyle birlikte, turizm dışındaki hemen tüm sektörlerde hayat, salgın öncesi dönem seviyesine yaklaşan bir ritme kavuştu” ifadelerini kullandı. Erdoğan, “TAMAM” diye ifade ettikleri ‘temizlik, maske ve mesafe’ ilkeleri hayatın merkezine yerleştirilerek hem elde edilen kazanımların korunması hem de daha büyük hedeflere doğru yürümenin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.



‘Tereddüt yok’



“Tarihimize zaferler ayı olarak geçen ağustos ayına girmek üzere olduğumuz şu günlerde, inşallah, evlatlarımıza yeni zaferler miras bırakacağız” ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti: “Irak ve Suriye’den Libya’ya uzanan geniş bir alanda süren mücadelemizi hem kendimiz hem bu ülkelerdeki dost ve kardeşlerimiz için zaferle neticelendirmekte kararlıyız. Doğu Akdeniz ve Ege’deki haklarımızı korumak için başlattığımız çalışmaları sonuna kadar devam ettireceğiz. Fatih Sultan Mehmet Han’ın vakfiyesine uygun şekilde, yine bir cuma günü yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Camii örneğinde olduğu gibi, egemenlik haklarımızı kullanmakta tereddüt göstermeyeceğiz. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, hangi inanca, kökene, kültüre sahip olursa olsun, adaletsizliğe, haksızlığa, zulme uğrayan herkesin yanında yer almayı sürdüreceğiz. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteği bizimle olduğu müddetçe, son nefesimize kadar bu kutlu mücadeleyi yürüteceğiz. Rabb’imden, bu mübarek günler hürmetine, milletçe Sıratı Müstakim üzere işimizi kolaylaştırmasını, yüreğimizi ferahlatmasını, gayretimizi ve gücümüzü artırmasını niyaz ediyorum.”



Erdoğan bayram dolayısıyla yollara çıkan tüm vatandaşlardan, trafik ve sağlık kurallarına titizlikle riayet etmelerini de istedi.

‘Gönülleri kaynaştırsın’

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kurban Bayramı mesajında sıkıntılı günlerin geride kalmasını ve bayramın tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi. Şentop, şunları kaydetti:



“Sadece ülkemizi değil, tüm dünyayı derinden etkileyen salgın nedeniyle bu bayram elbette alışageldiğimiz coşku ve kalabalıklarla yaşanmayacak. İşte her sene milyonların akın ettiği Allah’ın evinde, Beytullah’ta aynı hüzün ve yalnızlık yaşanıyor. İnşallah temizlik ve mesafeye riayet ederek, alınan tedbirlere uyarak, o heyecanı ve Kabe’nin etrafındaki muhteşem tabloyu yeniden yaşamak nasip olur... Bu kutlu günler ve manevi iklim vesilesiyle, Cenab-ı Hak, birliğimizi ve dirliğimizi daim kılsın, gönülleri kaynaştırsın ve özellikle dünyanın dört bir yanındaki hastalara acil şifalar ihsan etsin. Hepinize, Allah’ın rızasını kazanmaya vesile olan, bereket, huzur ve şifa dolu günler diliyor, bayramınızı en kalbi duygularla tekrar tebrik ediyorum.”

‘Türkiye durmayacak engellere takılmayacak’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı mesajında, “Libya’da, Suriye’de, Irak’ta, Doğu Akdeniz’de, hatta yurdumuzun her köşesinde bekamıza, güvenliğimize, egemenlik haklarımıza, tarihi mirasımıza meşru ve hukuki sınırlar dahilinde sahip çıkılmaktadır... Türkiye durmayacak, engellere takılmayacaktır... Cumhur İttifakı’nın muteber ve muhterem iradesi bunu sağlamaya hem mecbur hem de muktedirdir” dedi.

“İslamofobi ile Türkofobi hızla tırmanış halindedir” diyen Bahçeli, şöyle devam etti: “Esef verici bir durumdur ki, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif kinlerini pusula yapmış çevreleri, yüz hatları nefretle çizilmiş kötü niyetlileri deşifre etmekle kalmamış, bunların ipliğini pazara çıkarmıştır. Bu vesileyle Kurban Bayramı öncesi milletimize bir başka bayram yaşatan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’in açılış sürecinde kararlı bir duruş sergileyen Sayın Cumhurbaşkanımıza da gönülden teşekkür ediyoruz.”



Türk milletinin asırlardır pek çok dış tazyik ve baskılarla oyalandığına işaret eden Bahçeli şunları kaydetti: “Ancak daha tuhafı içimizden çıkan, bizdenmiş gibi görünüp de karşımıza geçen, toplu saldırı ve suikastlara refakat eden kimlik ve kişilik kaybıyla malul odakların affı mümkün olmayan namertlikleri ve nimet bilmezlikleridir. Ayasofya’nın müze kalmasını isteyen müzelik ve müzayedelik siyaset ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri bunlar arasındadır. Terör örgütleriyle demokrasi kisvesi altında dostluk kuran işbirlikçiler bunlardan bazılarıdır. İkinci yüzyıla çağrı yaparken geçmiş Türk yüzyıllarını çiğneyen, milli ve manevi değerleri örseleyen tarihsiz, tabansız ve tahammülsüz siyasi güruhun bunlardan farkı yoktur... Anıtkabir ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif hattında kutuplaşma yaratmak, bölücülük yapmak, Fatih Sultan Mehmet Han’ın vakfiyesi ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetleri muhtevasında sanal uçurumlar oluşturmak en hafif tabirle soysuzluktur.”

‘Güzel ülkemizin huzura ihtiyacı var’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı’na ilişkin yazılı açıklamasında, şu mesajları verdi:



“Bereketin, birlikteliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın günü olan mübarek Kurban Bayramı’nı tüm dünya olarak Kovid-19 pandemisi, Türkiye özelinde ise derin bir ekonomik ve siyasal buhran içerisinde karşılıyoruz. Ama umutsuzluğa kapılmayacağız. Her sorunumuzu akılla, bilgiyle, birikimle, deneyimle çözeceğiz. Güzel ülkemizin huzura, birlikteliğe, berekete ve yardımlaşmaya ihtiyacı var. Bunu hep beraber gerçekleştireceğiz. Yoksula, yolda kalmışa hakkını verip israftan kaçınacağız. Hiç kimseyi; kimliği, inancı ve yaşam tarzı dolayısıyla ötekileştirmeyeceğiz. Hedefimiz ‘hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, her evde huzurun ve bereketin olduğu’ güzel Türkiye’yi inşa etmektir. Komşumuz açken tok yatmayacak, yapacağımız yardımı da insan onurunu koruyarak yapacağız. Yani sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Dünya Kovid-19 salgınıyla uğraşırken, İslam dünyasında, üzülerek ifade edelim ki ayrıca; acı, kan ve gözyaşı var. Bu acıların durması da en büyük dileğimdir.”

‘Her günümüz mutluluk içinde olsun’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter’dan, “Her günümüz bu bayram sofraları gibi bolluk, bereket ve mutluluk içinde olsun. Hayallerini kurduğumuz bir gelecek için, Türkiye için bayramınız kutlu olsun” paylaşımında bulundu. Akşener, paylaşımında, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin havadan çekilen görüntüsünün de olduğu bayram hazırlıkları ve coşkusunun işlendiği görüntüye de yer verdi.