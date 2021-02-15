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15.02.2021 - 20:12 | | AA

BBP Genel Başkanı Destici Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.

BBP Genel Başkanı Destici Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

Destici, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sıram geldi ve Kovid-19 aşımı Ankara Şehir Hastanesinde yaptırdım. Sırası gelen bütün vatandaşlarımızı aşılarını yaptırmaya davet ediyor, başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere bu mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

BAKAN KOCA'DAN TEŞEKKÜR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada Destici'ye teşekkür etti. Bakan Koca, "Sayın Mustafa Destici'ye aşı programımıza verdikleri destek sebebiyle çok teşekkür ederim. Tüm vatandaşlarımız aşılanana kadar çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

 

 

Ankara'da trafik akışı durma noktasına geldi.Başkent'te gün boyu süren kar yağışı, hayatı felç etti. Kent geneli beyaza bürünürken sürücüler araç kullanmakta güçlük çekti. Soğuk hava ile birlikte yollarda oluşan buzlanma nedeniyle trafik akışı durma noktasına geldi. Şehrin ana arterlerinde metrelerce araç kuyrukları oluştu. Hasta taşıyan ambulanların da ilerlemede güçlük çektiği görüldü.
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