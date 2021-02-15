BBP Genel Başkanı Destici Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

Destici, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sıram geldi ve Kovid-19 aşımı Ankara Şehir Hastanesinde yaptırdım. Sırası gelen bütün vatandaşlarımızı aşılarını yaptırmaya davet ediyor, başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere bu mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Sıram geldi ve Covid 19 Aşımı Ankara Şehir Hastanesinde yaptırdım.

Sırası gelen bütün vatandaşlarımızı aşılarını yaptırmaya davet ediyor, başta Bakanımız Sn.Fahrettin Koca olmak üzere bu mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/ZSuuhoa6YK — Mustafa Destici (@Mustafa_Destici) February 15, 2021

BAKAN KOCA'DAN TEŞEKKÜR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada Destici'ye teşekkür etti. Bakan Koca, "Sayın Mustafa Destici'ye aşı programımıza verdikleri destek sebebiyle çok teşekkür ederim. Tüm vatandaşlarımız aşılanana kadar çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.